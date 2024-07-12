Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля на Алтае

Автомобилистка ехала на большой скорости и не справилась с управлением Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля вблизи села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
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