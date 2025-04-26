“Муром” едет в гости к “Сибири”: матч 10-го тура Второй лиги

26 апреля в 11:00 (мск) “Муром” на выезде встретится с “Сибирью” в матче 10-го тура Второй лиги. “Муром”, занимающий 10-е место, попытается прервать серию поражений в матчах с “Сибирью” (2-е место), после того как обе команды проиграли со счетом 0:2 в прошлом туре.