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Ладно, мы пожили, а вот детей и внуков жалко: глава «Битуах леуми» предложил значительно поднять срок выхода на пенсию

Ладно, мы пожили, а вот детей и внуков жалко: глава «Битуах леуми» предложил значительно поднять срок выхода на пенсию

Поднять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин в Израиле до 70 лет: такое предложение в рамках юридического форума озвучил генеральный директор Института национального страхования («Битуах леуми») Меир Шпигель, сообщает издание Calcallist.

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