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  • Наталья Изъюрова
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WP: Россия проводила совещания по подрыву мирового влияния доллара

WP: Россия проводила совещания по подрыву мирового влияния доллара

Европейская разведка считает, что Россия намерена разрушить мировую финансовую систему. Страна якобы проводила совещания по подрыву доллара как мировой резервной валюты, сообщила газета The Washington Post.

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