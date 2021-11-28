Пеп Гвардиола: «Детям я бы советовал брать пример с де Брюйне и Стерлинга, ведь они зарабатывают больше вратаря и защитников»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пошутил о размерах зарплат футболистов своей команды. «Детям я бы посоветовал брать пример с Кевина де Брюйне и Рахима Стерлинга, потому что они зарабатывают больше, чем защитники и вратарь», – сказал тренер с улыбкой.