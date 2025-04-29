Без боевого опыта: сотрудников ТЦК на Украине отправят на фронт

И еще одна новость, которая сегодня тиражируется по всей Украине. По решению Генерального штаба ВСУ, военнослужащие территориальных центров к омплектования — это те, кто как раз проводят принудительную мобилизацию — теперь сами будут отправлены на передовую.
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