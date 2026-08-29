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Царьград

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Стас Ярушин запросил 1,2 млн рублей за частное выступление

Стас Ярушин запросил 1,2 млн рублей за частное выступление

Звезда «Универа» Стас Ярушин принимает приглашения на частные выступления за 1,2 млн рублей. В программу включён хит «Зомби» и авторские композиции.

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