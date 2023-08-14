В Италии признали, что жители Купянска ждут российскую армию

О весьма неприятных для нынешнего киевского режима настроениях среди жителей районного города Харьковской области проинформировала итальянская Corriere della Sera.
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