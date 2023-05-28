Мал и выдал: бизнес попросил ЦБ урегулировать схему выдачи ипотеки

Бизнес попросил ЦБ урегулировать схему выдачи ипотеки. Речь идет о небольших кредитах до 2 млн рублей, в которых банки зачастую отказывают из-за более высоких дополнительных затрат по их оформлению — страховок, оценки объекта недвижимости и прочее.