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Мал и выдал: бизнес попросил ЦБ урегулировать схему выдачи ипотеки

Мал и выдал: бизнес попросил ЦБ урегулировать схему выдачи ипотеки

Бизнес попросил ЦБ урегулировать схему выдачи ипотеки. Речь идет о небольших кредитах до 2 млн рублей, в которых банки зачастую отказывают из-за более высоких дополнительных затрат по их оформлению — страховок, оценки объекта недвижимости и прочее.

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