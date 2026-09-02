Банк Уралсиб продлил акцию с кешбэком 35% по бизнес-картам

Акция действует до конца 2026 года, максимальная сумма кешбэка за весь период — 5000 рублей. Выплата вознаграждения производится до конца месяца, следующего за отчетным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- A Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым