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Ивановские новости

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Банк Уралсиб продлил акцию с кешбэком 35% по бизнес-картам

Банк Уралсиб продлил акцию с кешбэком 35% по бизнес-картам

Акция действует до конца 2026 года, максимальная сумма кешбэка за весь период — 5000 рублей. Выплата вознаграждения производится до конца месяца, следующего за отчетным.

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