В Петербурге 4 сентября выпадет до половины месячной нормы осадков

Очередной циклон принесет в Санкт-Петербург обильные дожди. Облака и осадки ограничат дневной прогрев, из-за чего температура воздуха окажется ниже средних значений на 2-3 градуса.
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