Малинин угодил в скандал из-за отказа поддержать Россию на концерте в Саратове: “Он боится потерять возможность жить в Германии”

Концерт Александра Малинина в Саратове был под угрозой срыва, тем не менее состоялся. Местный депутат Роман Грибов поделился, что требовал от артиста проявить ясность в своих взглядах, но знаменитость отказался поддерживать СВО во время выступления.
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