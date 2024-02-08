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Малинин угодил в скандал из-за отказа поддержать Россию на концерте в Саратове: “Он боится потерять возможность жить в Германии”

Малинин угодил в скандал из-за отказа поддержать Россию на концерте в Саратове: “Он боится потерять возможность жить в Германии”

Концерт Александра Малинина в Саратове был под угрозой срыва, тем не менее состоялся. Местный депутат Роман Грибов поделился, что требовал от артиста проявить ясность в своих взглядах, но знаменитость отказался поддерживать СВО во время выступления.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Пусть подкаблучник баба-малина исчезнет с наших просторов:тупой, склизкий, никакой! А дураки его ещё и оплачивают!
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НМ
Наталия Москаленко
Боится! Пусть не приезжает! Кому он нужен!?!
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
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