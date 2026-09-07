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Царьград

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"Ашан" намерен зарегистрировать бренд "Шато Шано" в России

"Ашан" намерен зарегистрировать бренд "Шато Шано" в России

Французская сеть "Ашан" планирует зарегистрировать бренд "Шато Шано" в России. Компания намерена продавать под ним безалкогольные и алкогольные напитки, включая вино и шампанское.

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