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Гребенкин о предсезонке Разина в «Металлурге»: «Баллоны – самое ожидаемое событие лета. Рад, что был готов. Глаза боялись, а ноги делали»

– Когда приступил к самостоятельным тренировкам? Как это происходило и где? – В начале июня решился поехать в Турцию.

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