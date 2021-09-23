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Сотрудники ВАИ ЦВО в Кировской области проверили работу организаций и учреждений МО РФ по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма

Сотрудники ВАИ ЦВО в Кировской области проверили работу организаций и учреждений МО РФ по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма

Кроме того, инспекторы ВАИ проверили техническое состояние транспорта воинских частей, дислоцированных на территории Кировской области.

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