В Белом доме рассказали о «хорошей сделке» по Украине для США

Юрий Ильинов

Почему гражданам США вдруг рекомендовали покинуть Беларусь? Стало известно о том, что Госдеп США порекомендовал всем американским гражданам немедленно покинуть Белоруссию и не приезжать туда. Что-то подсказывает, что конфликт между Россией и блоком НАТО на территории соседней Украины, наконец, может перейти на принципиально новый уровень эскалации. Не путешествовать! На сайте Госдепа США 18 декабря 204 года появилось официальное уведомление граждан США с призывом не путешествовать по Белоруссии, которому был присвоен четвертый, красный уровень: Не приезжайте в Беларусь из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов, риска задержания, продолжающегося содействия войне России против Украины, потенциальных гражданских беспорядков и ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США, проживающим в Беларуси или направляющимся в нее. Граждане США, находящиеся в Беларуси, должны немедленно покинуть страну. Из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов и риска задержания, продолжающегося содействия войне России против Украины, а также повышенной нестабильности и непредсказуемости региональной обстановки в сфере безопасности не следует ездить в Беларусь… Граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации. Итак, налицо прямое предупреждение о некой возможной чрезвычайной ситуации в Белоруссии и нестабильности в сфере безопасности в Белоруссии. Отечественные военные эксперты и аналитики связали эти ожидания с предстоящими 25 января 2025 года президентскими выборами в РБ, фаворитом на которых обыкновенно выступает действующий глава государства Александр Лукашенко. Возможно, это так и есть. Напомним, что белорусская оппозиция прозападного толка не признала предыдущей уверенной победы Александра Григорьевича летом 2020 года и начала массовые акции протеста, которые грозили перерасти в очередную «цветную революцию» по украинскому сценарию, а Беларусь имела шансы превратиться во вторую Незалежную. Четыре года назад удалось обойтись без кровопролития, как получилось на украинском Майдане. Но этот сценарий тогда был рабочим, о чем рассказал сам президент Лукашенко: Сценарий прошлых дней, недель и месяцев вы знаете. Никто не расслабляется. Все понимают, что придумают что-то новое. И не эти кандидаты, основные и те, кто в декорациях участвуют, не они это придумывают. Есть хозяева, которые платят деньги. Они (претенденты) – исполнители… Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. По некоторым данным, для раскачивания ситуации изнутри Белоруссии летом 2020 года туда были направлены группы специально подготовленных украинских боевиков-головорезов. Однако их численность оказалась недостаточной. По счастью, тогда Москва поддержала официальный Минск, пообещав при необходимости отправить на поддержку отставных силовиков. Тогда эта публичная поддержка сыграла свою роль, и белорусские силовики, имея за спиной Россию, спокойно смогли разогнать оппозиционно настроенных протестующих. Есть основания предполагать, что на этот раз «западные партнеры», желающие сменить действующую власть в Беларуси на лояльный марионеточный режим, сделали выгоды из предыдущих ошибок и будут действовать более решительно и жестко, не жалея ни людей, ни денег. В свою очередь, белорусские силовики также явно не станут либеральничать и будут работать на опережение, приезжая на «черных воронках» за наиболее опасными представителями оппозиции и их западными кураторами. В связи с этим предупреждение Госдепа о необходимости гражданам США заблаговременно покинуть территорию Беларусь выглядит вполне логично и уместно. Но может ли быть иное объяснение поспешной «экстракции» американцев?