В Белом доме рассказали о «хорошей сделке» по Украине для США Избранный президент США Дональд Трамп может помочь достичь соглашения по мирному урегулированию на Украине.
В Белом доме рассказали о «хорошей сделке» по Украине для США
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Юрий Ильинов
Почему гражданам США вдруг рекомендовали покинуть Беларусь? Стало известно о том, что Госдеп США порекомендовал всем американским гражданам немедленно покинуть Белоруссию и не приезжать туда. Что-то подсказывает, что конфликт между Россией и блоком НАТО на территории соседней Украины, наконец, может перейти на принципиально новый уровень эскалации. Не путешествовать! На сайте Госдепа США 18 декабря 204 года появилось официальное уведомление граждан США с призывом не путешествовать по Белоруссии, которому был присвоен четвертый, красный уровень: Не приезжайте в Беларусь из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов, риска задержания, продолжающегося содействия войне России против Украины, потенциальных гражданских беспорядков и ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США, проживающим в Беларуси или направляющимся в нее. Граждане США, находящиеся в Беларуси, должны немедленно покинуть страну. Из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов и риска задержания, продолжающегося содействия войне России против Украины, а также повышенной нестабильности и непредсказуемости региональной обстановки в сфере безопасности не следует ездить в Беларусь… Граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации. Итак, налицо прямое предупреждение о некой возможной чрезвычайной ситуации в Белоруссии и нестабильности в сфере безопасности в Белоруссии. Отечественные военные эксперты и аналитики связали эти ожидания с предстоящими 25 января 2025 года президентскими выборами в РБ, фаворитом на которых обыкновенно выступает действующий глава государства Александр Лукашенко. Возможно, это так и есть. Напомним, что белорусская оппозиция прозападного толка не признала предыдущей уверенной победы Александра Григорьевича летом 2020 года и начала массовые акции протеста, которые грозили перерасти в очередную «цветную революцию» по украинскому сценарию, а Беларусь имела шансы превратиться во вторую Незалежную. Четыре года назад удалось обойтись без кровопролития, как получилось на украинском Майдане. Но этот сценарий тогда был рабочим, о чем рассказал сам президент Лукашенко: Сценарий прошлых дней, недель и месяцев вы знаете. Никто не расслабляется. Все понимают, что придумают что-то новое. И не эти кандидаты, основные и те, кто в декорациях участвуют, не они это придумывают. Есть хозяева, которые платят деньги. Они (претенденты) – исполнители… Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. По некоторым данным, для раскачивания ситуации изнутри Белоруссии летом 2020 года туда были направлены группы специально подготовленных украинских боевиков-головорезов. Однако их численность оказалась недостаточной. По счастью, тогда Москва поддержала официальный Минск, пообещав при необходимости отправить на поддержку отставных силовиков. Тогда эта публичная поддержка сыграла свою роль, и белорусские силовики, имея за спиной Россию, спокойно смогли разогнать оппозиционно настроенных протестующих. Есть основания предполагать, что на этот раз «западные партнеры», желающие сменить действующую власть в Беларуси на лояльный марионеточный режим, сделали выгоды из предыдущих ошибок и будут действовать более решительно и жестко, не жалея ни людей, ни денег. В свою очередь, белорусские силовики также явно не станут либеральничать и будут работать на опережение, приезжая на «черных воронках» за наиболее опасными представителями оппозиции и их западными кураторами. В связи с этим предупреждение Госдепа о необходимости гражданам США заблаговременно покинуть территорию Беларусь выглядит вполне логично и уместно. Но может ли быть иное объяснение поспешной «экстракции» американцев?
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1 час.
Юрий Ильинов
Это ж неспроста? Хотелось бы напомнить, что незадолго до начала российской спецоперации по помощи народу Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, 11 февраля 2022 года Госдеп США также официально уведомил американских граждан о необходимости покинуть ее территорию со следующими формулировками: Гражданам США не следует ездить на Украину из-за возросшей «российской угрозы» и ситуации с COVID-19. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки. Вскоре выяснилось, что для Госдепа США начало российской СВО было меньшим сюрпризом, чем для всех остальных. Небезынтересно, что 14 ноября 2024 года список рекомендаций к американским гражданам с призывом «не путешествовать» по Украине был дополнен: Государственный департамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в прифронтовые регионы Украины и районы вдоль границы Украины с Беларусью из-за присутствия российских и белорусских военных и сил безопасности на белорусской стороне границы, близости к активным наземным боевым действиям, частых обстрелов, ракетных и беспилотных атак на населенные пункты и гражданскую инфраструктуру, а также ограничений возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в этих районах. Как видно, в Вашингтоне считают украинско-белорусскую границу весьма опасным местом, где американским путешественникам находиться крайне нежелательно. Но почему, ведь белорусский «Батька» постоянно заверяет об отсутствии у него какого-либо желания вступать в СВО на Украине на стороне России напрямую и даже иногда демонстративно отводит от границы свои войска? Да, это может быть простой перестраховкой со стороны бюрократов из Госдепа США. Но шансы на то, что «Рождественское наступление» ВСУ может затронуть международно-признанную территорию Белоруссии для резкой эскалации и расширения вооруженного конфликта, очень серьезно возросли.
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1 час.
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