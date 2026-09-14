Столичные змеи начали готовиться к зимовке

Змеи, которые живут в Москве и области, начали готовиться к зимовке. Зачем они свиваются в клубок и когда окончательно впадут в спячку, корреспонденту «Мосинформ» рассказали в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.