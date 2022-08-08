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Авиация МЧС России продолжает тушение лесных пожаров в Югре

Авиация МЧС России продолжает тушение лесных пожаров в Югре

На территории округа третьи сутки работает 2 воздушных судна МЧС России. Самолетами БЕ-200ЧС и ИЛ-76 произведено 20 сливов воды на наиболее сложные участки природных пожаров.

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