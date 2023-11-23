Слуцкий: Максудова интересовало только правдивое освещение событий

Военный корреспондент телеканала «Россия 24», умерший от полученных при обстреле ВСУ в Запорожской области от осколочных ранений, - соратник, герой и просто неравнодушный человек, которого в его журналистской работе интересовало только правдивое освещение событий.
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