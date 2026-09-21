Пользователи задались целью выяснить, как выживают люди, у которых нет котов

Казалось бы, простейший вопрос, а споры в комментариях не утихают. Одни уверены, что без кота дома пусто и холодно, другие доказывают, что это миф, третьи просто не понимают, чем заняты руки без пушистого живота.
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