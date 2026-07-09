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Газета.ру

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ФСБ: сорвана попытка Украины и Запада совершить серию терактов в России

ФСБ: сорвана попытка Украины и Запада совершить серию терактов в России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о срыве задуманной спецслужбами Украины и их кураторами из стран Запада попытки совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ.

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