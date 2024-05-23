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Сервис «Народный инспектор» стал доступен на подмосковном «Доброделе»

Сервис «Народный инспектор» стал доступен на подмосковном «Доброделе»

Модуль «Народный инспектор» появился в обновленной версии мобильного приложения «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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