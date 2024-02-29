ТАСС/Валерий Шарифулин Правоохранители Казахстана на границе задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в тройном убийстве в России.
Убившего трех человек в России узбекистанца задержали в Казахстане
Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Пишите правильно - не "трёх" человек, а троих человек".
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17 час.
J
Juri
это беда почти 90% населения России,редко кто правильно говорит и пишет числительные,лучше не будет.Русский язык не изучается в школе должным образом,выливаются помои нерусских слов из всех СМИ,у нас уже нет ни магазинов, ни гастрономов ,везде какие то маркеты.сити центры и.т.п.Уши вянут,а глаза не хотят верить,что это в стране,где должны говорить и писать на богатейшем родном языке- русском!
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12 час.
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