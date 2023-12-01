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Алекс Карузо перевел матч с «Бакс» в овертайм 3-очковым под сирену

Алекс Карузо перевел матч с «Бакс» в овертайм 3-очковым под сирену

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо стал героем концовки основного времени матча с «Милуоки». Карузо перевел игру с «Бакс» в овертайм 3-очковым под сирену.

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