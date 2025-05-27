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КНДР назвала угрозой для безопасности систему США «Золотой купол»

КНДР назвала угрозой для безопасности систему США «Золотой купол»

Институт по делам США при МИД КНДР назвал новую американскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» угрозой для безопасности враждебных Вашингтону государств, отметив, что эта система предназначена не для обороны, а для нападения.

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