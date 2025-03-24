«Человек для нее добыча»: об адаптации тигрицы Уссури рассказали в зоопарке Новосибирска

В Новосибирск Уссури прибыла 11 ноября 2024 года. До этого за ней на протяжении года наблюдали специалисты Центра реабилитации диких животных «Тигр» в надежде, что хищница перестанет захаживать в гости к людям в поселок Мухен и охотиться на собак, но ожидания, увы, не оправдались.
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