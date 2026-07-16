ФИФА начала разбирательство из-за баннера аргентинцев в полуфинале ЧМ

ФИФА приступила к дисциплинарной проверке после появления на поле баннера, который футболисты сборной Аргентины развернули по завершении полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против команды Англии.
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