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Аргументы и Факты

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ФИФА начала разбирательство из-за баннера аргентинцев в полуфинале ЧМ

ФИФА начала разбирательство из-за баннера аргентинцев в полуфинале ЧМ

ФИФА приступила к дисциплинарной проверке после появления на поле баннера, который футболисты сборной Аргентины развернули по завершении полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против команды Англии.

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