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Магия на службе кадровиков или оккультные закидоны российского бизнеса

Магия на службе кадровиков или оккультные закидоны российского бизнеса

Удивительно, однако в последнее время стали с разных сторон прилетать вакансии (в основном от знакомых, с комментарием вроде "ты видел?!"), где одним из этапов указано собеседование с каким-нибудь "специалистом" из сферы оккультных услуг.

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