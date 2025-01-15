Данис Шакиров Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашты

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетының җитәкчесе Данис Шакиров Башкортстан Республикасындагы җирле татар оешма җитәкчеләре белән эшлекле утырыш үткәрде.
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