Секс с подростком в петербургском хостеле закончился для девушки из Коми уголовным делом

В отношении уроженки Сыктывкара избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи завели уголовное дело за развратные действия после того, как жительница Коми в хостеле в Петроградском районе занялась сексом с 15-летним петербуржцем.
В отношении уроженки Сыктывкара избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи завели уголовное дело за развратные действия после того, как жительница Коми в хостеле в Петроградском районе занялась сексом с 15-летним петербуржцем.
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