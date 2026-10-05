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ТАСС

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Песков прокомментировал публикации о "чуме" в Иркутской области

Песков прокомментировал публикации о "чуме" в Иркутской области

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Высокие профессионалы работают в Роспотребнадзоре, и именно к их оценкам и официальным заявлениям стоит прислушиваться, а не досужим сплетням и россказням.

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