Песков прокомментировал публикации о "чуме" в Иркутской области

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Высокие профессионалы работают в Роспотребнадзоре, и именно к их оценкам и официальным заявлениям стоит прислушиваться, а не досужим сплетням и россказням.
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