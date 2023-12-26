Трампу не разрешат стать опять президентом.Доказательства того, что Байден не был избран, а был поставлен на пост президента в результате украденных выборов, неопровержимы, и неопровержимы доказательства того, что демократы и режим Байдена пытаются помешать возвращению Трампа на пост президента, пытаясь уничтожить его с помощью фальшивых выборов, уголовных дел и нескольких гражданских исков.
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