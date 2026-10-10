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Пятый канал

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Роналду временно отстранили от матчей сборной Португалии

Роналду временно отстранили от матчей сборной Португалии

Криштиану Роналду временно отстранен от выступлений за сборную Португалии на время дисциплинарного разбирательства.

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