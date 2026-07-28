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Для школ подготовили критерии на приостановку обучения из-за заболеваемости

Для школ подготовили критерии на приостановку обучения из-за заболеваемости

Рекомендацию отменять занятия в школах при заболеваемости более 20% учеников гриппом и другими сезонными заболеваниями подготовил Роспотребнадзор, следует из документа главы ведомства, главного санитарного врача РФ Анны Поповой, 28 июля сообщает РИА Новости.

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