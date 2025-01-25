Рубленные котлеты из индейки с манкой и майонезом

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить на сковороде очень нежные, сочные, мягкие рубленные котлеты из индейки с добавлением манки и майонеза.