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Взят последний мощный укрепрайон ВСУ на Южно-Донецком направлении; открыт путь на Запорожье

Взят последний мощный укрепрайон ВСУ на Южно-Донецком направлении; открыт путь на Запорожье

Русские войска 26.01.2025 полностью зачистили территорию Великой Новосёлки (Большой Новосёлки) в Волновахском районе Донецкой Народной Республики, ликвидировали котёл в южной части этого посёлка городского типа (куда попал гарнизон ВСУ), уничтожили последних недобитков в северо-западной части населённого пункта.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Вперед, наши доблестные солдаты и офицеры! Берегите себя, да хранит Вас Бог!
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