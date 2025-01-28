В Северном отметили работу общественной организации «Водолей»

Глава управы района Северный Екатерина Потапенко выразила благодарность руководителю региональной общественной организации «Водолей» Елене Градовой за многолетний вклад в развитие досуговой и спортивной жизни района.
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