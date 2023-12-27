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В Самаре суд выявил нарушения в правилах пользования транспортных карт

В Самаре суд выявил нарушения в правилах пользования транспортных карт

Один пункт ущемлял права держателей.Поводом для изучения вопроса стало обращение местного жителя. Он посчитал, что в правилах пользования транспортных карт есть нарушения, которые ущемляют права держателей.

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