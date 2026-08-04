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Севастополец ответит за хранение компонентов для СВУ

Севастополец ответит за хранение компонентов для СВУ

Прокуратура Севастополя утвердила обвинение в отношении 53-летнего горожанина. По данным следствия, мужчина создал тайник, где содержал компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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