На Кубани третий день продолжаются поиски бесследно пропавшего 10-летнего мальчика из Мостовского района

На Кубани третий день продолжаются поиски бесследно пропавшего 10-летнего мальчика из Мостовского районаНа Кубани, в Псебае Мостовского района, третий день продолжаются поиски пропавшего 28 марта 10-летнего Максима Иванченко.
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