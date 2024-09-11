Avia.pro - СМИ Санкт-Петербург, культурная столица России! Город, где каждый камень набережной хранит воспоминания о величии прошлого, а каждое кафе и лавка — секреты… ну, скажем так, не всегда аппетитные.
Да они гении. В этнической лавке Питера к еде подселили крыс для вкуса и привлечения клиентов
Комментарии
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Наталья Волкова
Ну а что власть? Во власти люди после пенсионного возраста, им не до нас.не до крыс в общепите. Не до мигрантов, заселивших нашу землю. Им бы спокойно протирать свои кресла, а уж если гром и грянет- свалить туда, где ждет спокойная жизнь в старости
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17 час.
Иван Еськов
Беглов уже проводит мастерклассы по завозу в Питер незаменимых разводителей крыс.
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11 час.
Vladimir Soukhatchev
А секретный-стыдливый Аффтор с какой целью опубликовал эту "интересно-пространную" статейку с очень полезной фотографией? Постебаться по поводу Беглова и его Петербугской мусульманской вотчины у него получилось! И это было единственной целью его опуса с повторами пресной сатиры?? А где же подробные координаты этого Удивительного Заведения, где в Двух Русских словах делают Четыре ошибки? Адресок заведения был бы очень кстати для Питерской Санэпидемслужбы да и Русской Общины, а также соответствующей ЭтноДиаспоры, которая могла бы получить неплохую скидку на проверенные крысами готовые изделия!!!
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7 час.
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