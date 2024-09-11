Да они гении. В этнической лавке Питера к еде подселили крыс для вкуса и привлечения клиентов

Ну а что власть? Во власти люди после пенсионного возраста, им не до нас.не до крыс в общепите. Не до мигрантов, заселивших нашу землю. Им бы спокойно протирать свои кресла, а уж если гром и грянет- свалить туда, где ждет спокойная жизнь в старости

Vladimir Soukhatchev

А секретный-стыдливый Аффтор с какой целью опубликовал эту "интересно-пространную" статейку с очень полезной фотографией? Постебаться по поводу Беглова и его Петербугской мусульманской вотчины у него получилось! И это было единственной целью его опуса с повторами пресной сатиры?? А где же подробные координаты этого Удивительного Заведения, где в Двух Русских словах делают Четыре ошибки? Адресок заведения был бы очень кстати для Питерской Санэпидемслужбы да и Русской Общины, а также соответствующей ЭтноДиаспоры, которая могла бы получить неплохую скидку на проверенные крысами готовые изделия!!!