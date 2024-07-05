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«Умная нога»: ученые показали, как работает протез, управляемый силой мысли

«Умная нога»: ученые показали, как работает протез, управляемый силой мысли

Биотехнологии MIT разработали революционный протез, позволяющий ходить совершенно естественно.  Владельцу девайса не придется специально концентрироваться на самом процессе движения, протез подключается прямо к головному мозгу и управляется силой мысли.

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Комментарии
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HotRS
Если вдруг владелец девайса даст такой ногой кому-нить по фаберже, то можно ли ему потом сослаться на программный сбой?
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18 час.
A
Antanas
Какая сила воли.Он подключен к кабелям.
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14 час.

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