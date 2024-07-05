«Умная нога»: ученые показали, как работает протез, управляемый силой мысли

Биотехнологии MIT разработали революционный протез, позволяющий ходить совершенно естественно. Владельцу девайса не придется специально концентрироваться на самом процессе движения, протез подключается прямо к головному мозгу и управляется силой мысли.
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