ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Понаехали в нашу Армению!" — блогерша пиарится на русских, подняв неудобную тему, но эффект оказался неожиданным

"Понаехали в нашу Армению!" — блогерша пиарится на русских, подняв неудобную тему, но эффект оказался неожиданным

Avia.pro - СМИ В интернете снова провокационное видео. Молодая блогерша из Армении выложила ролик, который уже называют откровенной провокацией.

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
А чего возмущаться? Она просто такой же безмозолый блогер, таких и у нас полно. И это просто зеркальное отражение того, что пишут наши про кавказцев. Скажете не так?
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4 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Давайте поменяем их армян, которые у нас живут на наших русских, которые у них живут? И пусть они думают, куда им этот миллион заселить.
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3 час.
Владимир Алтайцев
Вот только  есть армяне  в России, которые за всю свою  жизнь никогда  и не побывали в Армении, она им и не  нужна  совсем, ибо их предки  живут в России  веками. И уж ни под  каким предлогом  их в Армению не  загнать - она им не  нужна. Их Родина Россия.И  не  поддерживают  эту поганку-блогершу.
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3 час.
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