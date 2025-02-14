"Понаехали в нашу Армению!" — блогерша пиарится на русских, подняв неудобную тему, но эффект оказался неожиданным

А чего возмущаться? Она просто такой же безмозолый блогер, таких и у нас полно. И это просто зеркальное отражение того, что пишут наши про кавказцев. Скажете не так?

Давайте поменяем их армян, которые у нас живут на наших русских, которые у них живут? И пусть они думают, куда им этот миллион заселить.

Владимир Алтайцев

Вот только есть армяне в России, которые за всю свою жизнь никогда и не побывали в Армении, она им и не нужна совсем, ибо их предки живут в России веками. И уж ни под каким предлогом их в Армению не загнать - она им не нужна. Их Родина Россия.И не поддерживают эту поганку-блогершу.