Новый этап развития космической программы: Иран отправил на орбиту спутник Soraya при помощи ракета-носителя Qaem 100

20 января Иран вывел на орбиту Земли исследовательский спутник Soraya. Запуск произвели на территории космического центра (космодроме) Shahroud Аэрокосмические силы КСИР при помощи трехступенчатого твердотопливного ракета-носителя малой грузоподъемности Qaem 100.
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