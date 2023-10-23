Российские теннисисты установили рекорд по количеству финалов за сезон

Российские теннисисты сыграли в 17 финалах АТР в 2023 году – это новый рекорд за один сезон. Предыдущий был установлен в 2021-м, когда Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев провели 15 личных финалов.