Бесхозный телефон: удача или опасность?

Найденный однажды на улице мобильник может стать источником серьезных неприятностей. Эксперты по кибербезопасности указывают на то, что его владелец мог сознательно подготовиться к его «утере», сделать звеном изощренной мошеннической схемы.
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