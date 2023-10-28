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Парламентская газета

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День 29 октября в истории

День 29 октября в истории

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ от 25 июня 2012 года и отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября.

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