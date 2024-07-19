В Омске краснодарская «Догма» начинает застройку с 21-этажных домов, детского сада и котельной: в минстрое показали проект.
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В Омске краснодарская «Догма» начинает застройку с 21-этажных домов, детского сада и котельной: в минстрое показали проект.