Консольные версии Crusader Kings 3 получат дополнение Fate of Iberia в середине ноября На ...

Консольные версии Crusader Kings 3 получат дополнение Fate of Iberia в середине ноябряНа западной оконечности Средиземноморья, через узкий пролив из Северной Африки, расположен Пиренейский полуостров, богатая и густонаселенная земля, которая с древних времен была полем битвы.
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