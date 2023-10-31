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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Консольные версии Crusader Kings 3 получат дополнение Fate of Iberia в середине ноября На ...

Консольные версии Crusader Kings 3 получат дополнение Fate of Iberia в середине ноябряНа западной оконечности Средиземноморья, через узкий пролив из Северной Африки, расположен Пиренейский полуостров, богатая и густонаселенная земля, которая с древних времен была полем битвы.

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