Роспотребнадзор поделился симптомами полиомиелита

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах и последствиях полиомиелита. Как стало известно из телеграм-канала Роспотребнадзора, россиянам рассказали о рисках заражения инфекционным заболеванием, прозванным как полиомиелит.
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